Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео

Пилоты пассажирского авиалайнера сняли на видео предположительный пуск одной из баллистических ракет США, D5 Trident II. Лайнер следовал ночью по маршруту Гвадалахара - Тихуана.

На кадрах отчетливо видно, как ракета поднимается в облака над Тихоокеанским побережьем. Кроме того, в небе заметен момент ее разделения, после чего отработанная ступень падает, а боевая часть продолжает полет на запад.

Как сообщает портал The Drive, пуск четырех баллистических ракет с борта подлодки Nebraska типа Ohio у побережья Южной Калифорнии произошел в период с 4 по 6 сентября 2019 года, однако видео появилось только сейчас.

Речь идет об учебных пусках, которые были выполнены с целью проверить характеристики этих ракет. Суммарно США провели 176 запусков данных ракет с момента их поставки в 1989 году.