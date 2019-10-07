В Новороссийске ребенок попал под колеса джипа городского депутата

Громкое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 12-летняя девочка, расследуют следователи в Новороссийске. Внедорожник сбил школьницу на пешеходном переходе.

Как утверждают очевидцы, за рулем автомобиля находился депутат городской думы Виталий Бут. Судя по записи с видеорегистратора, после столкновения водитель даже не стал выходить из салона. Почти сразу он скрылся с места происшествия.

По данным местных СМИ, депутата задержали спустя полчаса в одном из дворов неподалеку. Свидетели говорят, что мужчина был нетрезв. В отношении Бута возбудили дело сразу по двум статьям – «Управление автомобилем в нетрезвом состоянии» и «Оставление места ДТП».