Пожар в Подмосковье унес жизни четырех детей: видео с места

В поселке Чисмен Московской области при пожаре погибли четверо детей и взрослый. Возгорание произошло в двух квартирах жилого дома.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 2:34 в ночь с 6 на 7 октября. Квартиры загорелись в доме по адресу ул. Лазурная, 6. Ликвидировать огонь удалось лишь спустя два часа – в 4:22.

В пожаре погибло пять человек, четверо из которых – дети. Еще три человека получили ранения. Им оказали помощь на месте происшествия, сообщили в управлении МЧС по Московской области.