Во время прогулки с Путиным по лесу Шойгу выкопал куст таежной брусники

Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время таежной прогулки с президентом Владимиром Путиным выкопал куст брусники. Российский лидер пошутил, что теперь этот куст глава оборонного ведомства сможет посадить у себя на даче. Шойгу ответил, что для растения необходим совсем другой климат.

Ранее на распространенных кадрах было видно, как Путин и Шойгу гуляя по лесу собирают грибы и осматривают в бинокль сибирские просторы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта прогулка состоялась незадолго до дня рождения Путина. Сегодня главе государства исполнилось 67 лет.

В этот день российский президент встречается с семьей и близкими, а до этого, уже по традиции, уезжает на отдых в сибирскую тайгу. Так было в прошлом году, когда Путин в компании Сергея Шойгу, директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева, главы региона Шолбана Кара-оола и директора ФСБ Александра Бортникова сплавлялся по реке и собирал ягоды. В позапрошлом году глава государства также на несколько дней остановился в сибирских дебрях для того, чтобы порыбачить на горных озерах и поохотиться в лесу.

Ранее, во время похода по горам Путин обнаружил гриб, в шляпку которого вросла небольшая шишка.

Подняв его с земли, глава государства протянул гриб компаньону и Шойгу также отметил его необычный вид. Затем Путин снял шишку с гриба и, очистив, положил в карман пообещав увезти в Москву таежный сувенир.