Автомобиль снес остановку с пассажирами в Петербурге: видео

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия с жертвами. Водитель «Форда-Мондео» на большой скорости столкнулся с «Киа», после чего врезался в остановку общественного транспорта.

Удар был такой силы, что конструкция разбилась вдребезги. Стоявшая там пожилая женщина погибла на месте. Еще одна женщина получила тяжелые травмы - сейчас за ее жизнь борются врачи.

Изначально была информация, что водитель «Форда» находился в состоянии алкогольного опьянения и влетел в остановку уходя от полицейской погони. Однако, позже эти данные не наши подтверждения. Сейчас на месте трагедии работают эксперты, которым предстоит установить истинные причины происшествия.