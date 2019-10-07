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США отказались от участия в турецкой операции на севере Сирии

Анна Касаткина
07:31 07.10.2019
Турция собирается запустить операцию по созданию безопасной зоны к востоку от реки Ефрат.
США отказались от участия в турецкой операции на севере Сирии
© Фото: Globallookpress

Соединенные Штаты не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не поддержат ее. Об этом сообщили в Белом доме после телефонного разговора между главами США и Турции 6 октября.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил, что страна намерена начать операцию к востоку от реки Ефрат для создания зоны безопасности.

«Вооруженные силы США не будут поддерживать операцию или участвовать в ней. Силы Соединенных Штатов, победив местный «халифат» ИГИЛ*, больше не будут находиться в непосредственной близости», - говорится в сообщении Белого дома.

Во время беседы с президентом США Дональдом Трампом Эрдоган выразил разочарование по поводу того, что американская сторона уклонилась от выполнения соглашения между двумя странами, добавляет Reuters.

* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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