Горы, тайга и лесные подарки: как Путин провел время в Сибири перед днем рождения

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прогулялись по сибирской тайге. В поход они отправились накануне дня рождения Путина.

Главе государства 7 октября исполняется 67 лет. День рождения он планирует провести на природе в кругу родных и близких.

За день до праздника компанию президенту составил Шойгу – вместе они посетили тайгу в Сибири. Часть пути они преодолели на внедорожнике, за рулем которого был Путин, остальное – прошли пешком. На высоте двух тысяч метров им удалось полюбоваться горными пейзажами. На память Путин и Шойгу унесли с собой сувенир – шишку, которая вросла в гриб.