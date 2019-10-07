Не полиглот: СМИ уличили Меланью Трамп во лжи

Первую леди США уличили во лжи. Супруга главы Белого дома Меланья Трамп не раз хвалилась тем, что она полиглот: свободно владеет итальянским, французским и немецким языками. Но выяснилось, что это, как минимум - сильное преувеличение.

Американские языковеды проанализировали несколько десятков часов видеозаписей и установили: уверенно супруга президента говорит лишь на английском и родном словенском. По-французски кроме «бонжур» она сказать ничего не может - с учениками школы в Париже, например, общалась через переводчика, а выступление президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G7 слушала в наушниках.

К услугам специалиста Меланья Трамп прибегла и на аудиенции с папой Франциском, а детей в римской больнице поприветствовала на ломанном итальянском. Что касается записей выступлений жены президента США Дональда Трампа на немецком, то их просто не нашлось.