Названы лидеры продаж в интернет-магазинах России

Бытовая техника и электроника чаще других приобретаются россиянами в Интернете. Таковы статистические данные за 2019 год. При этом средний чек за покупку смартфонов или планшетных компьютеров составил 8,4 тысячи рублей.

На втором месте, среди предпочтений сетевых покупателей, одежда, обувь и различные аксессуары. На эти элементы гардероба россияне тратят в среднем 4,3 тысячи рублей. Среди других товаров с устойчивым спросом в Сети, аналитики отмечают такие категории как: парфюмерия и косметика (4,8), продовольственные товары (4,2), автомобильные запчасти и сопутствующие товары (3,7), книги и другая печатная продукция (1,2), лекарственные препараты (3,3), а также товары для дома и ремонта (10,8), сообщает RT со ссылкой на данные платформы фискальных данных Taxcom.

При этом средний размер чека в интернет-магазинах составил 5,1 тысячу рублей. Согласно приведенным данным с начала этого года рост онлайн-продаж в России составил 5%. При составлении отчета использовались данные по 15-ти миллиардам кассовых чеков.