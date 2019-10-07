В Польше двух рабочих избили за речь на украинском языке

В польском городе Владыславово двух иностранных рабочих избили за речь на украинском языке. Инцидент произошел возле одного из ночных клубов в конце лета, однако известно о нем стало только сейчас.

Двое братьев с Украины – 23 и 19 лет – легально приехали в Польшу для работы. В один из вечеров они решили выпить в ночном клубе. На мужчин напали в тот момент, когда они стояли возле заведения и беседовали на украинском языке.

По словам братьев, за родную речь их начали оскорблять телохранители клуба. Молодые люди попытались защитить себя, однако в лицо им выпустили слезоточивый газ, сообщает издание Dziennik Baltycki. Младший брат также получил удар кулаком по голове, после чего упал на асфальт и потерял сознание. Когда он очнулся, то увидел своего избитого родственника в луже крови и вызвал скорую помощь.

В результате нападения старший мужчина провел в коме 18 дней. У него парализовало левую часть тела, он испытывает проблемы с памятью, имеет нарушения слуха и не может говорить.

Местные власти сообщили о задержании двух человек по факту инцидента. Одного из них арестовали на три месяца, а второго отпустили под залог, запретив покидать страну. Обвинения в сторону подозреваемых будут квалифицированы исходя из последствий нападения для здоровья украинца.