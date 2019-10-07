Под обстрелом: в Горловке под атаку ВСУ попал детский садик

Украинские силовики обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов запад Донецка. Сразу несколько населенных пунктов попали под шквальный огонь, причем, как говорят местные жители, ВСУ в основном целятся в школы, детсады и жилые дома.

Основной удар приняла на себя Горловка – там упало больше 20 мин. В спасательных службах Донецка сообщают об отсутствии жертв и пострадавших в результате обстрелов.

Помимо Горловки под обстрел ВСУ попали Старомихайловка и Коминтерново. Под обстрел попал детский садик, но по счастливой случайности, из-за выходного дня, никто из детей не пострадал. Снаряд угодил в игровую комнату, сразу за которой находится спальня.

Между тем, должно начаться разведение сил между ВСУ и армиями ДНР и ЛНР в районе населенных пунктов Золотое и Петровское – эти условия были прописаны в Минских договоренностях еще несколько лет назад. Вернуться к ним удалось только после согласования так называемой «формулы Штайнмайера», в соответствии с которой предполагается полное прекращение огня, проведение выборов в Донбассе и начало политического урегулирования.

Ранее съемочная группа «Известий» попала под обстрел ВСУ в Донбассе, в поселке Коминтерново. Корреспонденту Алексею Полторанину и оператору Андрею Перфильеву пришлось просидеть в подвале полтора часа.