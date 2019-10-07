Колючая угроза: в австралийском винограде обнаружили швейные иглы

В свежем винограде, который был куплен в одном из супермаркетов австралийского Мельбурна, обнаружили стальные иглы. Об этом говорится в сообщении полиции штата Виктория.

Уточняется, что иглы были найдены в винограде, купленном в районе Кэролайн-Спринг. Причем это уже третий случай за последний месяц: в сентябре полиция начала расследование еще двух инцидентов обнаружения стальных игл в ягодах клубники. В результате, пострадавшая женщина, попробовавшая это «лакомство», была вынуждена провести ночь в больнице.

Масштабное расследование аналогичных происшествий с иглами в ягодах и фруктах было проведено в Австралии в прошлом году: тогда в совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм. В настоящее время она ждет приговора суда, сообщает 9News.

Также в прошлом году австралийская полиция задержала подростка, который в шутку начал подкладывать иглы в клубнику, после того как увидел новости о преступниках, из-за которых во фруктах были найдены иголки и булавки.