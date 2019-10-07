Военная полиция РФ изменила порядок патрулирования сирийского Дамаска

Российская военная полиция изменила порядок патрулирования территорий Сирии. В частности, пригород Дамаска они теперь проезжают на бронемобилях на минимальной скорости из-за узости местных улиц.

Ранее бойцам приходилось проходить 11-километровый маршрут пешком, но сейчас сирийцы возвращаются домой и движение на улицах стало более оживленным.

В составе каждой группы присутствует переводчик, так как во время остановок на контрольных точках военным приходится общаться с местным населением, которое делится с ними своими проблемами.

За последние месяцы население пригорода Дамаска возросло в 4 раза: приезжают не только люди, жившие здесь ранее, но и тысячи человек из идлибской зоны деэскалации – и все это благодаря присутствию российских военных.