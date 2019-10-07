Укол здоровья: названо число верящих в эффективность прививок россиян

Прививки защищают от инфекций, убеждена большая часть жителей нашей страны. Соответствующие данные были получены после проведения опроса ВЦИОМ.

В частности, 57% россиян убеждены, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, и могут эффективно защищать от инфекций. В основном, такой точки зрения придерживаются респонденты в возрасте до 24 лет – 69%, а также старше 60 лет – 62%.

Однако 23% граждан не верят в действенность прививок, считая их бесполезными. Еще 11% респондентов придерживаются мнения, что прививки вообще могут быть опасными, и приносят больше вреда, чем пользы.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет.