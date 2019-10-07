Медведь разорвал женщину в Забайкальском крае

В Хилокском районе Забайкальского края произошел несчастный случай: там медведь загрыз 50-летнюю женщину. Инцидент произошел на территории лесного массива.

Как уточнили в единой дежурно-диспетчерской службе района, женщина погибла в воскресенье, 6 октября, в 100 километрах от села Тэрэпхэн.

«Найдено тело женщины 1969 года рождения с рваными ранами рук, головы, туловища», - говорится в сообщении.

В настоящее время личность погибшей установлена. Факт гибели женщины уже подтвердили в районной администрации, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб при нападении медведя в Оймяконском районе. Эту информацию подтвердил «Звезде» исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.