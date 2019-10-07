Названы сферы работы с самыми высокими зарплатами

Работодатели чаще всего заинтересованы в продавцах, производственниках и строителях. При этом наиболее высокая заработная плата предлагается именно в сфере строительства, говорится в исследовании портала «Авито Работа».

Так, по итогам третьего квартала текущего года, среднемесячная заработная плата россиян составила 38285 рублей. При этом наиболее высокие выплаты были зафиксированы в строительной сфере (50,4 тысячи рублей), а также в фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи) и в автомобильном бизнесе (46,2 тысячи).

Меньше всего получают представители сферы образования и науки (26,9 тысячи), а также бухгалтерии и финансов (30 тысяч) и административной работы (30,4 тысячи).

Москва и Санкт-Петербург оказались лидерами по уровню зарплат: жители российской столицы в среднем зарабатывают 58684 рубля, а петербуржцы – 48511 рублей. На третьем месте - Екатеринбург с показателем в 39879 рублей, уточняет РИА Новости.

Ранее были названы российские города с самым высоким уровнем зарплаты.