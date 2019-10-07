«Сувенир - шишечка»: Путин забрал в Москву таежный подарок

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе побывали в сибирской тайге накануне дня рождения российского лидера. Во время похода по горам они обнаружили гриб, в шляпку которого вросла небольшая шишка.

Подняв его с земли, глава государства протянул гриб компаньону. Шойгу также отметил его необычный вид. Затем Путин снял шишку с гриба и, очистив, положил в карман.

«Сувенир - шишечка», - пояснил президент.

Напомним, накануне своего 67-летия Путин в компании с Шойгу отправился в сибирскую тайгу. Там они совершили длительный пеший поход по горам, любуясь красотами российской природы.