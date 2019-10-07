«Высоко над облаками»: кадры отдыха Путина и Шойгу в горах Сибири
Российский лидер совершил прогулку на высоте почти двух тысяч метров.
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Президент РФ Владимир Путин оценил воздух в сибирской тайге, где накануне совершил прогулку в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу, путешествуя по горам над началом великой реки Енисей.
«Мы высоко над облаками, намного выше облаков забрались», - отметил Путин.
Российский лидер совершил прогулку на высоте почти двух тысяч метров. При этом Шойгу отметил, что в Москве нужен такой же климат и чистый воздух, как в тайге.
«Надо стремиться», - поддержал Путин.
Сегодня, 7 октября, президент РФ отмечает свое 67-летие. О том, как президент проведет этот день, накануне рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.