«Высоко над облаками»: кадры отдыха Путина и Шойгу в горах Сибири

Президент РФ Владимир Путин оценил воздух в сибирской тайге, где накануне совершил прогулку в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу, путешествуя по горам над началом великой реки Енисей.

«Мы высоко над облаками, намного выше облаков забрались», - отметил Путин.

Российский лидер совершил прогулку на высоте почти двух тысяч метров. При этом Шойгу отметил, что в Москве нужен такой же климат и чистый воздух, как в тайге.

«Надо стремиться», - поддержал Путин.

Сегодня, 7 октября, президент РФ отмечает свое 67-летие. О том, как президент проведет этот день, накануне рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.