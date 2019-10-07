Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре тему создания зоны безопасности в Сирии. В частности, главы государств коснулись возможности ее появления на территориях к востоку от реки Евфрат.

Помимо этого, турецкий лидер выразил обеспокоенность тем, что создать зону до сих пор не удавалось из-за действий американских военных чиновников. Эрдоган также подчеркнул, что буферная зона важна и необходима для ликвидации террористических угроз и возвращения сирийских беженцев в родные края.

Также в ходе телефонной беседы Дональд Трамп пригласил турецкого коллегу посетить Вашингтон в ноябре.

Между тем, ранее главы дипведомств США и Турции обсудили ситуацию с С-400 и F-35. В разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу Майк Помпео выразил сожаление в связи с тем, что Соединенным Штатам пришлось исключить Турцию из участия в программе поставок истребителей-бомбардировщиков.