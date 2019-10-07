Назван самый полезный для человека хлеб

Наиболее полезным для человека является ржаной хлеб, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Однако она подчеркнула, что нередко в составе этого продукта мало ржаной муки, либо ее нет вообще.

«Не нужно обольщаться. Производители используют пшеничную муку и краситель», - объяснила она.

По ее словам, предпочтительно, чтобы мука для ржаного хлеба была не высшего качества, а обдирная или второго сорта. Соломатина подчеркнула также, что при выборе хлеба следует руководствоваться составом продукта: чем он проще, тем лучше. Достаточно, чтобы хлеб был изготовлен из мука, воды и соли, цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

В апреле этого года исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета обнаружили опасность хлеба для здоровья человека. В частности, речь идет о пропионате, который используется в качестве добавки при выпечке хлеба для предотвращения образования плесени.