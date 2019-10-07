Занесенные снегом: в России объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В 16 регионах Центральной России объявили «желтый» уровень погодной опасности. Россияне успели ощутить заметное похолодание и сильный ветер. Тула и вовсе скрылась под снегом: пожелтевшие листья едва виднеются за толщей осадков, а на дорогах - заносы. Похожая ситуация во Владимирской, Воронежской, Орловской и Рязанской областях.

Кроме того, в Москве и Подмосковье было объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра достигают 17-ти метров в секунду. Жителям рекомендовали не укрываться под деревьями и рекламными щитами, а также не парковаться возле шатких конструкций.

Ранее в ГИБДД призвали московских водителей начать подготовку транспортных средств к зимнему сезону: проверить техническую исправность машин и пригодность к использованию зимних покрышек.