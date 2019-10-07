Николас Мадуро оценил военно-техническое сотрудничество с Россией
По итогам переговоров были продлены уже имеющиеся и заключены новые соглашения в различных отраслях.
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Вице-премьер России Юрий Борисов и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудили во время переговоров, прошедших в Каракасе, вопрос двустороннего военно-технического сотрудничества.
Мадуро оценил его на отлично. По итогам встречи были продлены документы о сотрудничестве в военно-технической сфере и заключены соглашения в энергетической, экономической и технологической областях.
Ранее Мадуро назвал переговоры экстраординарной встречей. Предполагается, что Россия и Венесуэла подготовят план совместной работы в различных отраслях продолжительностью на 10 лет.