В Восточно-Сибирском море зафиксирован рекордный выброс метана

На участке Восточно-Сибирского моря зафиксирован необычайно мощный выброс метана на поверхность воды. На инцидент обратили внимание ученые Томского политехнического университета, сообщает сайт газеты «Аргументы и Факты».

Кроме того, как уточняется в публикации на сайте вуза, сначала исследователи заметили резкое повышение концентрации метана в атмосферном воздухе – показатель был выше среднепланетарных значений на шесть-семь раз.

Ученые зафиксировали мощный сип - так называются газовые фонтаны, а также увидели своими глазами выброс метана на поверхность воды. Исследователи взяли отбор проб воды, а также отбор образцов донных отложений. Из так называемого «тела» сипа ученые закачали газ в сжатом виде.

Позже участники экспедиции заметили такой же сип, но уже на другом участке моря. Исследователи планируют в дальнейшем анализировать мегасипы моры Лаптевых с целью выявления беогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты.