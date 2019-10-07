В МИД РФ обвинили Киев в принудительной украинизации страны

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Киев продолжает развивать взятый ранее курс на тотальную и при этом принудительную украинизацию страны вкупе с дискриминацией русского языка. В ведомстве отметили, что ущемление его правового положения происходит сразу в нескольких направлениях.

«Русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года», - сообщают в МИД РФ.

Ранее об отложенном переходе сообщила министр образования Украины Анна Новосад. Она также подчеркнула, что в этих образовательных учреждениях сохранится возможность изучать родной язык.