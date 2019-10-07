СМИ: Турция нанесла авиаудар по базе курдов на северо-востоке Сирии

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов «Сирийских демократически сил» (SDF) на северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen. По информации СМИ, что информации о жертвах пока не поступало.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать операцию по созданию зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. Решение о начале операции может быть принято в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Сирии, написал в своем Twitter, что американских солдат пора вернуть домой, а Соединенным Штатам Америки пора «выйти из нелепых и бесконечных войн».