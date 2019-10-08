Журналисты RT пострадали при разгоне протестов в Эквадоре

Корреспондент RT en Espanol Николас Санчес пострадал во время освещения протестов в Кито. Инцидент произошел, когда на мероприятие прибыла полиция Эквадора и начала разгонять демонстрантов с помощью слезоточивого газа.

Как сообщает RT, рядом с Санчесом упала шашка, из-за чего журналиста оглушило. Также пострадал оператор, работавший в месте с корреспондентом.

Стоит отметить, что случаи, когда сотрудники российских СМИ страдают при выполнении своих служебных обязанностей за рубежом не являются редкостью. Так, в ноябре прошлого года оператор RT получил травму головы, а один из корреспондентов телеканала ожоги при освещении протестов в Париже.

В сентябре 2018 года в Донецке неизвестные в прямом эфире напали на российского военного корреспондента Семена Пегова. Во время инцидента он сильно не пострадал.



В 2016 году французские полицейские атаковали журналистов из РФ во время освещения протестных демонстраций в Париже. После этого один из россиян оказался в больнице.