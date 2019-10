Стальной кулак: американские СМИ сравнили число танков РФ и НАТО

Самый многочисленный в мире парк бронированных боевых машин – у России. При этом, количество танков у российской стороны превосходит совокупное число таких машин у стран-машин НАТО.

По данным материала, опубликованном в американском издании We Are The Mighty, у России насчитывается примерно 22 тысячи танков.

Среди стран-участников НАТО больше всего таких боевых машин у Турции - 3,2 тысячи. В совокупности же у европейских государств-членов Североатлантического альянса чуть более 11 тысяч танков, а с учетом США и Канады – около 18 тысяч машин.

Автор публикации предполагает, что противостоять российским боевым машинам могут только беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых в настоящее время ведется в Европе.