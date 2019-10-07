Бьющий из-под земли в центре Москвы фонтан попал на видео

В соцсети попало видео, на котором зафиксирован коллапс, случившейся в центре Москвы, рядом с проезжей частью. Очевидцы сняли бьющий из-под земли фонтан, поднимающийся выше третьего этажа, а рядом расположенная дорога оказалась полностью затоплена водой.

Видео опубликовал на своей странице Facebook Илья Фридман. Кто-то из подписчиков в паблике «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» сообщил, что фонтан прорвало на улице 1-я Бресткая. И уточнил, что вода бьет холодная. Местные жители теперь опасаются, что из-за происшествия в домах не будет воды.

Сообщается, что прорыв накрыли с помощью спецавтомобиля, в результате чего было ограничено движение в районе ЧП.