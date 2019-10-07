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Минздрав РФ: каждая больница должна получить шаттлы для доставки пациентов

Роман Захаров
22:17 07.10.2019
Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время VII Съезда Национальной медицинской палаты.
Минздрав РФ: каждая больница должна получить шаттлы для доставки пациентов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Каждая ЦРБ в России должна иметь не менее двух машин, которые работают как шаттлы, каждая районная больница - не менее одной такой машины. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время VII Съезда Национальной медицинской палаты, отметив необходимость дальнейшего развития доставки пациентов до лечебного учреждения.

Кроме того, заместитель главы Минздрава РФ Татьяна Яковлева, в свою очередь, сообщила, что традиционные машины скорой помощи не предназначены для того, чтобы возить людей на процедуры, поэтому появилась инициатива использовать для этих задач шаттлы. Таким образом она ответила на вопрос «Звезды» прокомментировать недавнюю ситуацию в Саратове.

Видеозапись инцидента была опубликована накануне. Согласно описанию, людей с первой группой инвалидности около восьми часов везли на гемодиализ в находящийся за 500 километров Энгельс на машине для хозяйственных нужд. Автомобиль был заставлен кочанами капусты и коробками.

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