СМИ: Бочкарева пропала после скандала с наркотиками

В СМИ появилась информация о том, что актриса Наталья Бочкарева пропала из виду после скандала с запрещенными веществами.

Раньше ее часто встречали возле дома соседи, а сейчас они рассказывают о том, что она бросила свой дорогостоящий автомобиль под окнами и не отвечает на телефонные и дверные звонки, не открывает дверь и не водит детей в школу. Об этом сообщает издание Starhit.

Помимо этого, Бочкарева также тайно вывезла личные вещи из собственной школы-студии, которую она открыла для одаренных детей.

«Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда», - рассказал изданию охранник школы, единственный ставший свидетелем появления актрисы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании женщины, похожей на Бочкареву, за рулем автомобиля. В соответствии с данными полиции и опубликованными кадрами задержания, женщина 1980 года призналась во время разговора с правоохранителями, что имеет при себе некоторое количество наркотического средства. Бочкарева и ее представители до сих пор опровергают, что на видео запечатлена она.