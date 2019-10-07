В Минтрансе назвали дату запуска грузовых составов по Крымскому мосту

В июне 2020 года планируется пустить по железнодорожной части Крымского моста грузовые составы, сообщили в пресс-службе Минтранса России. Это связано с переносом участка керченского подхода к мосту, чтобы сохранить уникальное античное поселение, найденное в ходе работ.

«Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года - для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки», - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Второй этап, запланированный на июнь 2020 года, откроет на железнодорожной части Крымского моста и его подходах грузовое движение. В министерстве уточнили, что предложение по сроком введения второго этапа было документально оформлено и передано в правительство РФ.

«Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству», - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, что год назад во время работ была обнаружена уникальная античная усадьба времен Боспорского царства. В поселении, датированным археологами концом V - началом III века до нашей эры, были найдены 40 помещений и девять дворов. Находка обладает высокой научной ценностью, поэтому керченские власти планируют сделать на ее месте музей. Чтобы сохранить уникальное античное поселение, было решено изменить проект 18-километрового железнодорожного подхода к Крымскому мосту.