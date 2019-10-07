В Москве умерла известная участница КВН

Сегодня в понедельник, 7 октября, стало известно о смерти известной участницы КВН, члена мурманской команды «Сборная Снежногорска» Евгении Жариковой. О кончине 39-летней женщины сообщил ее муж Сергей Жариков, также игравший в КВН.

«Дорогие друзья, все кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве», - написал Сергей Жариков на своей странице «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что у Евгении диагностировали саркому желудка IV стадии. Как оказалось, рак никак не проявлял себя и не сказывался на самочувствии, а когда артистка обратилась к врачам, то выяснилось, что злокачественная опухоль уже неоперабельна.

В конце сентября Евгении назначали курс лучевой терапии, после которой она должна была уже дома пройти еще курс и химиотерапии. Супруг опубликовал в сосцсети документ с точным диагнозом и сообщил, что о точной стоимости будет известно только после прохождения всех процедур. Однако пройти их артистка не успела.