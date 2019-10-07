Двое погибших и шесть пострадавших: под Курском произошло ДТП с маршруткой

Два человека погибли, еще шесть получили травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло в Курске. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ по Курской области.

По данным экстренного ведомства, инцидент произошел вечером 7 октября. В районе дома 10 по Магистральному проезду столкнулись автомобиль «Газель», который использовался как маршрутное такси, грузовик и внедорожник марки «Мерседес».

О том, что могло стать причиной массовой аварии, в МЧС не сообщили.