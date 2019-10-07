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Будущий глава дипломатии ЕС призвал сохранить санкции против РФ

Роман Захаров
20:48 07.10.2019
По словам Жозепа Борреля, если хотя бы одна страна Евросоюза проголосует против ограничительных мер в отношении РФ, они будут прекращены.
Будущий глава дипломатии ЕС призвал сохранить санкции против РФ
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель считает, что Европе нужно продолжать санкционную политику в отношении России. Свою позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, которое прошло в понедельник, 7 октября.

«Нужно поддерживать санкции по отношению к России», - приводит РИА Новости слова дипломата.

При этом вероятный приемник Федерики Могерини добавил, что если хотя бы одна страна Евросоюза проголосует против ограничительных мер, они будут прекращены. Он убежден, это данный пример красноречиво говорит о необходимости единства в ЕС.

Запад ввел санкции в отношении РФ после возвращения Крыма в состав России. Под ограничения попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с РФ.

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