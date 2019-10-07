Трамп пригрозил разрушить экономику Tурции

Президент США Дональд Трамп пообещал полностью «уничтожить» экономику Турции, если он сделает что-то «недопустимое».

«Как я заявлял ранее, и просто повторяю, если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции (как я делал это раньше!). Они должны, вместе с Европой и другими, следить...», - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, написав в Twitter, что США пора вернуть американских солдат домой и «выйти из нелепых и бесконечных войн».

В начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара может начать внезапную операцию по созданию зоны безопасности в Сирии к востоку от реки Евфрат. В ответ на это представитель «Сирийских демократических сил» предупредил, что если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии, то Турцию ждет «тотальная война».