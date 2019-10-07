Кардашьян крестила детей в Армении: видео

Американская звезда Ким Кардашьян и ее сестра Кортни опубликовали в своем Twitter несколько видео, которые были сняты во время их приезда в Армению на крестины детей Ким.

Как известно актриса и фотомодель имеет армянские корни по отцовской линии. Может быть поэтому, знаменитость и решила прилететь в Армению, чтобы крестить своих детей на родине предков. Для обряда она выбрала Эчмиадзинский монастырь, который расположен недалеко от Еревана, в городе Вагаршапате. Этот монастырь имеет особое значение для армян: он является главным в Армянская апостольская церкви, в нем расположена резиденция Католикоса всех армян, монастырь также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На видео запечатлены кадры, как звездное семейство выходит из столичной гостиницы и направляется к автомобилям. На территории монастыря они спокойно проходят к собору, который находится на реконструкции, попутно фотографируясь и делая селфи с поклонниками. Дети ведут себя спокойно и не капризничают. По непроверенной информации крестным отцом детей Кардашьян Уэст стал один из дьяконов Эчмиадзинского монастыря, передает asekose.am.