Врачи провели первую операцию «девочке-бэтмену» из США

Российские врачи провели первую операцию американской девочке Луне Феннер, страдающей редким заболеванием. Об этом говорится в публикации в Instagram-аккаунте, который ведут родители ребенка.

На видеозаписи и фотографиях видно, что лоб полугодовалой Луны перебинтован. При этом девочка находится в сознании: она смеется и, судя по кадрам, чувствует себя хорошо.

Ранее медики из Краснодара пообещали помочь девочке из США с огромным родимым пятном на лице, которое в Сети прозвали «маской Бэтмена».

Американские врачи тоже были готовы оказать помощь ребенку: они планировали провести 80 лазерных операций стоимостью почти полмиллиона долларов. Таких денег у семьи не оказалось. А в России предложили другой, более щадящий метод терапии, который потребует примерно семь операций и обойдется в два раза дешевле.

Помощь медиков девочке необходима не только из косметических соображений. Помимо того, что такое образование портит внешность ребенка, оно может перерасти в рак кожи.