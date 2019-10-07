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В РПЦ объяснили условия присоединения русского экзархата в Европе

Тамара Астапенкова
19:01 07.10.2019
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе сохранит сво традиции и финансовую автономию.
В РПЦ объяснили условия присоединения русского экзархата в Европе
© Фото: ТРК "Звезда"

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (Русский экзархат) полностью сохранит свои языковые, богословские и богослужебные традиции, а также финансовую автономию. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Русская православная церковь предоставляет возможность Архископии продолжать свое существование с учетом богословских, языковых и богослужебных традиций, которые сложились за это время», - заявил Владимир Легойда на брифинге.  

Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что Священный Синод принял решение о вхождении Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в юрисдикцию Московского патриархата.

«Это последний этап преодоления разделений, которые были в церковном зарубежье. Сегодня произошло историческое событие, которое положило конец этим разделениям. И как заметил Патриарх Кирилл, это решение выходит за рамки церковного вопроса и является общегражданским результатом, поскольку  является в том числе преодолением последствий революции и гражданской войны», - добавил Легойда.

Он уточнил, что благодаря пастырским трудам священников и мирян, оказавшихся за границей из-за событий, произошедших в начале XX века, в Архископию пришли граждане других государств: англичане, голландцы, бельгийцы, французы. И после сегодняшнего решения, «вся эта паства Архископии приходов русской традиции соединилась с РПЦ».

Владимир Легойда отметил, что Русский экзархат в Европе «сохраняет финансовую автономию и управляет своим движимым и недвижимым имуществом», в рамках действующего законодательства стран, на территории которых Архископия расположена.

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