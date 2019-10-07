Летевший из Сочи в Москву самолет экстренно сел в Воронеже
Во время полета одному из пассажиров стало плохо, в связи с чем командир лайнера принял решение об экстренной посадке.
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Самолет, следовавший рейсом UT250 из Сочи в Москву, экстренно сел в Воронеже. Командир воздушного судна принял такое решение из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира с онкологическим заболеванием.
Как сообщили в экстренных службах города, лайнер встретили медицинские работники, которые, после осмотра пассажира, констатировали его смерть.
В настоящий момент самолет находится в аэропорту Воронежа. На месте происшествия работают следователи. Когда воздушное судно вылетит в Москву - не сообщается.