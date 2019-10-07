Путин повысил зарплату президенту и премьеру

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал несколько указов о повышении заработной платы лицам, которые занимают государственные должности. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Согласно указу № 481 денежное вознаграждение президента России и главы кабмина с 1 октября 2019 года выросло на 4,3% «в целях обеспечения социальных гарантий».

На эту же величину проиндексированы оклады министра обороны, глав МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардии, а также других министров, вице-премьеров, главы ЦИК и других.

Это первое повышение зарплаты Путина и Медведева за последние четыре года.