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Путин повысил зарплату президенту и премьеру

Ивана Живкович
18:26 07.10.2019
Официальный заработок главы государства и председателя правительства вырос на 4,3%.
Путин повысил зарплату президенту и премьеру
© Фото: Globallookpress

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал несколько указов о повышении заработной платы лицам, которые занимают государственные должности. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Согласно указу № 481 денежное вознаграждение президента России и главы кабмина с 1 октября 2019 года выросло на 4,3% «в целях обеспечения социальных гарантий».

На эту же величину проиндексированы оклады министра обороны, глав МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардии, а также других министров, вице-премьеров, главы ЦИК и других.

Это первое повышение зарплаты Путина и Медведева за последние четыре года.

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