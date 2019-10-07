Впервые опубликованы кадры из личного архива юного Децла

В Сети появился трейлер к фильму «Честная биография Кирилла Толмацкого», в котором показаны в том числе ранее не опубликованные кадры из личного архива популярного рэпера, более известного как Децл.

Судя по записи, Кирилл Толмацкий решил стать музыкантом еще в детском возрасте. Так, в одном из эпизодов ролика показывается отрывок из любительского видео, на котором еще совсем юный Децл обещает, что вскоре он устроит дискотеку.

«Привет всем, это моя комната. А сам я пан Кирилл, диджей. Сегодня у нас будет дискотека», - говорит Толмацкий.

Также в фильме друзья и коллеги Децла вспоминают, каким музыкант был при жизни. Например, известный исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) рассказал, как Кирилл Толмацкий в свое время предложил ему сотрудничество.

«Просто в один день он пришел ко мне и сказал: "Ты не хочешь пойти работать со мной как бэк-MC?"», - поделился воспоминаниями Тимати.

Как говорится в сообщении на YouTube-канале «Амурские волны», где был опубликован трейлер, премьера фильма состоится 7 ноября 2019 года.

Кирилл Толмацкий умер от остановки сердца 3 февраля текущего года сразу после своего концерта в Ижевске. Музыканту стало плохо, ему вызвали врачей, однако, несмотря на все приложенные усилия, спасти жизнь Децла медикам не удалось. Как позже заявили в СУ СК РФ по Удмуртской Республике, причиной смерти рэпера стала сердечная недостаточность.