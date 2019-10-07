Мэрия Москвы подала в суд на модный дом Вячеслава Зайцева

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного Департамента городского имущества о взыскании с Дома моды Вячеслава Зайцева более 58 миллионов рублей.

Заявление было подано еще 4 октября. Более подробная информация по иску, опубликованному в электронной картотеке, не раскрывается.

Между тем, по данным источника ТАСС в мэрии, основанием для подачи иска стал долг по арендной плате.

Сам 81-летний бизнесмен ситуацию пока никак не прокомментировал.