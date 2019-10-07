Мэрия Москвы подала в суд на модный дом Вячеслава Зайцева
Модельер руководит Московским домом моды с 1982 года.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного Департамента городского имущества о взыскании с Дома моды Вячеслава Зайцева более 58 миллионов рублей.
Заявление было подано еще 4 октября. Более подробная информация по иску, опубликованному в электронной картотеке, не раскрывается.
Между тем, по данным источника ТАСС в мэрии, основанием для подачи иска стал долг по арендной плате.
Сам 81-летний бизнесмен ситуацию пока никак не прокомментировал.