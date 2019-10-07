The National Interest назвал лучшие российские танки

Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest. Первую строчку рейтинга, по мнению экспертов, занимает танк Т-14 «Армата», который благодаря своим конструктивным особенностям стал самым опасным в мире. К тому же боевая машина имеет 1500-литровый дизельный двигатель и оснащена комплексом динамической защиты «Малахит».

Второе место специалисты отдали Т-95, назвав его «самым смертоносным российским танком». Издание пишет, что проект бронетехники мог превзойти все современные танки Североатлантического альянса. Основным оружием Т-95 являлась гладкоствольная 152-миллиметровая пушка, расположенная в необитаемой башне, а боекомплект планировалось разместить под ней.

Танк должен был обладать большей дальностью стрельбы, повышенной живучестью и наносить более мощные удары, чем старые модели советских танков.

На третьем месте расположился Т-90. Авторы материала назвали его самым массовым танком третьего поколения в Вооруженных Силах РФ. После доработки защитных и огневых систем и с новой броней машина может превзойти американские танки M1 «Абрамс».

Семейству Т-55/54 досталось четвертое место. Советский средний танк Т-55, выпускаемый в период с 1958 по 1979 год, является преемником Т-54, однако превосходит его по многим параметрам. Боевая машина Т-55 вооружена 100-миллиметровой пушкой. Отмечается, что танки имеют «боевой опыт» в разных странах, в том числе в Сирии и Ираке.

Легендарный танк Т-34, проявивший себя в годы Великой Отечественной войны, замкнул список. Издание отмечает, что наклонная броня была в то время отличным решением и позволяла выдержать многие попадания немецких пушек.