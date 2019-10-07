В Подмосковье задержан подозреваемый в угоне авто с 3-летней девочкой

В Павловском Посаде в Подмосковье полицейскими был задержан местный житель, которого подозревают в угоне автомобиля, на заднем сиденье которого находилась трехлетняя девочка.

«Сотрудниками полиции МО МВД России "Павловский Посад" в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый местный житель 1995 года рождения, подозреваемый в совершении кражи автомобиля иностранного производства, в котором находилась трехлетняя девочка», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по МО Татьяна Петрова.

Известно, что вечером 5 октября в Игнатьевском проезде Павловского Посада подозреваемый увидел заведенный автомобиль, в котором, по его словам, никого не было. Он сел в машину и поехал. Через несколько километров мужчина заметил на заднем сиденье маленькую девочку. Она играла в телефон. По предположению мужчины, ребенок его не испугался, так как не плакал.

Подозреваемый высадил девочку на проселочной дороге. Он проследил, когда возле ребенка остановилась машина, вышла женщина и забрала малышку, и только после этого подозреваемый скрылся.

«Установлено, что правонарушитель, похитив автомобиль, увидел в нем трехлетнюю девочку, после чего он высадил ребенка на автобусной остановке в частном секторе д. Мехлесхоз. Выехав в поле за д. Быково, предположительно с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник сжег похищенный автомобиль», - уточнила Петрова.

Девочка была передана полицейскими матери. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а также материалы направлены по факту оставления малолетнего ребенка в опасности.