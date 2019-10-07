В Крыму ответили на планы США по «сдерживанию» России в Черном море

Решение об усилении НАТО в Черном море было принято давно. Так руководитель экспертно-консультационного Совета при главе Республики Крым Сергей Михеев прокомментировал информацию о том, что в США разработали план по противодействию российскому влиянию в Черноморском регионе.

По мнению российского политолога, американские эксперты предлагают развернуть системы противоракетной обороны в Румынии и Болгарии, так как в настоящий момент у США с Турцией сложные отношения.

«Сначала США принимают решение по внутренней составляющей, а потом придумывают оправдание. Именно в такой последовательности, а не в обратной. Информационная фаза наступает тогда, когда дело практически решено и надо его как-то обеспечить, продвинуть. Поэтому, я думаю, что с самого начала 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, они поняли, что баланс сил в Черном море будет меняться. И решение об усилении НАТО в Черном море было давно принято. Учитывая то, что с Турцией у США сейчас отношения достаточно сложные, то, кроме Румынии и Болгарии, никого не остается. Что касается нашего "превышения", то я не очень понимаю, о чем идет речь. Мы разве кому-то обязывались что-то не превышать? Мы, конечно, стали сильнее, когда Крым вернулся в РФ, а по поводу "превышения", я не слышал таких соглашений. Американцы будут использовать любой повод для усиления своего присутствия», - заявил Михеев в беседе с корреспондентом «Звезды».

Ранее сообщалось, что американский правительственный аналитический центр RAND Corporation обнародовал доклад «Россия, НАТО и стратегия безопасности в Черном море», в котором были описаны методы «сдерживания» РФ в Черноморском регионе.

Авторы исследования отметили, что в последнее время Россия расширила силы в Южном военном округе и провела модернизацию флота, что «усилило рычаги ее влияния».