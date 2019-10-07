США проведут крупнейшую переброску войск в Европу

США весной следующего года намерены провести в Европе масштабные учения, в рамках которых будет произведена «самая большая передислокация войск» на континент за последние 25 лет. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на источник в американском командовании.

По информации издания, Пентагон отправит в Европу 20 тысяч военнослужащих.

Целью учений Defender-2020 заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание вероятных противников. Всего в маневрах будут принимать участие 37 тысяч солдат из 19 стран Североатлантического альянса.

Газета отмечает, что военнослужащих передислоцируют в Польшу и балтийские страны. Германия станет логистическим центром на время проведения учений.

Немецкие политики, в свою очередь, прогнозируют ухудшение отношений с Москвой из-за объявленных маневров.

«Данные учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно спровоцирует дальнейшую эскалацию», - уверен член комитета бундестага по обороне Александр Ной.

Он призывает руководство Германии отказаться от участия в Defender-2020 и не предоставлять территорию ФРГ для проведения маневров.