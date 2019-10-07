Песков рассказал, как Путин празднует день рождения
Президенту в понедельник исполнилось 67 лет.
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Владимир Путин отмечает день рождения с родными и близкими друзьями, а также периодически принимает поздравления от зарубежных коллег. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, звонки начались еще в 10 часов утра. И за 2,5 часа число телефонных поздравлений достигло десяти.
«Поэтому первая половина дня фактически носит и рабочий характер», - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента не уточнил, с какими именно политиками успел переговорить Владимир Путин, однако на вопрос, поздравил ли российского лидера Дональд Трамп, Песков ответил отрицательно.
Известно, что свои поздравления президенту России направили главы Белоруссии, Молдавии, а также президент и премьер-министр Армении.