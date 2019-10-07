Песков рассказал, как Путин празднует день рождения

Владимир Путин отмечает день рождения с родными и близкими друзьями, а также периодически принимает поздравления от зарубежных коллег. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, звонки начались еще в 10 часов утра. И за 2,5 часа число телефонных поздравлений достигло десяти.

«Поэтому первая половина дня фактически носит и рабочий характер», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента не уточнил, с какими именно политиками успел переговорить Владимир Путин, однако на вопрос, поздравил ли российского лидера Дональд Трамп, Песков ответил отрицательно.

Известно, что свои поздравления президенту России направили главы Белоруссии, Молдавии, а также президент и премьер-министр Армении.