Автобус сгорел дотла: первые кадры с места пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

«Звезда» публикует первые кадры с места пожара, произошедшего в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. На записи видно, что рейсовый автобус, в котором вспыхнуло пламя, полностью сгорел. Последствия ЧП устраняют десятки сотрудников экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в тоннеле, соединяющем три района столицы, загорелся автобус. В результате происшествия внутри тоннеля было перекрыто движение в обе стороны.

К настоящему моменту неизвестно, что стало причиной пожара. О пострадавших во время ЧП информации также не поступало.