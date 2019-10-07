Автобус сгорел дотла: первые кадры с места пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве
В тоннеле, соединяющем три района российской столицы, вспыхнул рейсовый автобус.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МЧС РФ
«Звезда» публикует первые кадры с места пожара, произошедшего в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. На записи видно, что рейсовый автобус, в котором вспыхнуло пламя, полностью сгорел. Последствия ЧП устраняют десятки сотрудников экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в тоннеле, соединяющем три района столицы, загорелся автобус. В результате происшествия внутри тоннеля было перекрыто движение в обе стороны.
К настоящему моменту неизвестно, что стало причиной пожара. О пострадавших во время ЧП информации также не поступало.