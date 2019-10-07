Русский экзархат в Европе вошел в юрисдикцию РПЦ

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (Русский экзархат) входит теперь в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата. Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции и ранее публиковавшийся как проект», - написал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем паблике.

Напомним, Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была основана в 1921 году. Тогда по указу Патриарха Московского и всея Руси Тихона управление церквями было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такая мера была принята как временная, пока не наладилось бы «правильное и беспрепятственное сношение с Петроградом». В силу известных исторических обстоятельств в 1931 году Русский экзархат был принят в юрисдикцию Константинопольского патриарха.

В ноябре прошлого года Константинополь принял решение о роспуске архиепископства русских православных церквей в Западной Европе. В феврале 2019 года на Генассамблее Русский экзархат отказался выполнить указ патриарха Варфоломея о самороспуске.

В середине сентября Священный синод РПЦ принял главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Тогда он заявил о стремлении архиепископов западноевропейских приходов русской традиции сохранить существование благодаря вхождению в юрисдикцию РПЦ.