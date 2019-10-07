Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Русский экзархат в Европе вошел в юрисдикцию РПЦ

Тамара Астапенкова
16:23 07.10.2019
Для Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе установлен особый режим управления.
Русский экзархат в Европе вошел в юрисдикцию РПЦ
© Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (Русский экзархат) входит теперь в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата. Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции и ранее публиковавшийся как проект», - написал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем паблике.

Напомним, Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была основана в 1921 году. Тогда по указу Патриарха Московского и всея Руси Тихона управление церквями было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такая мера была принята как временная, пока не наладилось бы «правильное и беспрепятственное сношение с Петроградом». В силу известных исторических обстоятельств в 1931 году Русский экзархат был принят в юрисдикцию Константинопольского патриарха.

В ноябре прошлого года Константинополь принял решение о роспуске архиепископства русских православных церквей в Западной Европе. В феврале 2019 года на Генассамблее Русский экзархат отказался выполнить указ патриарха Варфоломея о самороспуске.

В середине сентября Священный синод РПЦ принял главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Тогда он заявил о стремлении архиепископов западноевропейских приходов русской традиции сохранить существование благодаря вхождению в юрисдикцию РПЦ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2019, 11:42
Эрдоган заявил о начале вывода войск США с севера Сирии
Дата07.10.2019, 14:23
Подготовка экипажей к «Танковому биатлону» в Бурятии: лучшие моменты
Дата07.10.2019, 14:05
Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата07.10.2019, 15:08
Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:45 В стране и мире
The National Interest назвал лучшие российские танки
17:30 В стране и мире
Видео
В Крыму ответили на планы США по «сдерживанию» России в Черном море
16:52 В стране и мире
Видео
Песков рассказал, как Путин празднует день рождения
16:40 В стране и мире
Видео
Автобус сгорел дотла: первые кадры с места пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве
16:23 В стране и мире
Русский экзархат в Европе вошел в юрисдикцию РПЦ
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео
Видео
Беспечный ездок: ночной дрифт рядом с МКАД попал на видео
Видео
Во время прогулки с Путиным по лесу Шойгу выкопал куст таежной брусники
Видео
Таксист публично отказался везти Порошенко: видео
Видео
Запер себя сам: появилось видео, как ребенок попал в камеру хранения в ТЦ
Секрет молодости кожи нашли в правильном рационе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.