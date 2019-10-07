В Госдуме ответили на заявления США об угрозе «Северного потока - 2»

Европа видит выгоду в покупке российского газа вместо СПГ из США.

«"Северный поток - 2" минимум на 25-30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединенными Штатами. И это огромные деньги с учетом того количества газа, которое потребляет Европа», - заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ананских отмечает, что Европа ориентируется исключительно на своих жителей. В связи с этим Вашингтону стоит понять, что требовать от стран ЕС «работать себе в ущерб аполитично», передает RT.

В понедельник министр энергетики США Рик Перри заявил, что запуск «Северного потока - 2» усилит влияние Москвы и нанесет удар по безопасности Европы.

Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. «Северный поток - 2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.