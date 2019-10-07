Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме ответили на заявления США об угрозе «Северного потока - 2»

Ивана Живкович
16:19 07.10.2019
Газопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.
В Госдуме ответили на заявления США об угрозе «Северного потока - 2»
© Фото: J.Koehler, Globallookpress

Европа видит выгоду в покупке российского газа вместо СПГ из США. 

«"Северный поток - 2" минимум на 25-30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединенными Штатами. И это огромные деньги с учетом того количества газа, которое потребляет Европа», - заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ананских отмечает, что Европа ориентируется исключительно на своих жителей. В связи с этим Вашингтону стоит понять, что требовать от стран ЕС «работать себе в ущерб аполитично», передает RT.

В понедельник министр энергетики США Рик Перри заявил, что запуск «Северного потока - 2» усилит влияние Москвы и нанесет удар по безопасности  Европы.

Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. «Северный поток - 2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2019, 11:42
Эрдоган заявил о начале вывода войск США с севера Сирии
Дата07.10.2019, 14:23
Подготовка экипажей к «Танковому биатлону» в Бурятии: лучшие моменты
Дата07.10.2019, 14:05
Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата07.10.2019, 15:08
Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:45 В стране и мире
The National Interest назвал лучшие российские танки
17:30 В стране и мире
Видео
В Крыму ответили на планы США по «сдерживанию» России в Черном море
16:52 В стране и мире
Видео
Песков рассказал, как Путин празднует день рождения
16:40 В стране и мире
Видео
Автобус сгорел дотла: первые кадры с места пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве
16:23 В стране и мире
Русский экзархат в Европе вошел в юрисдикцию РПЦ
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео
Видео
Беспечный ездок: ночной дрифт рядом с МКАД попал на видео
Видео
Во время прогулки с Путиным по лесу Шойгу выкопал куст таежной брусники
Видео
Таксист публично отказался везти Порошенко: видео
Видео
Запер себя сам: появилось видео, как ребенок попал в камеру хранения в ТЦ
Секрет молодости кожи нашли в правильном рационе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.